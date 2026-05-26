Šoumen kog svi vole

Karijera Gaela Monfisa na Rolan Garosu je završena, kako drugačije, nego posle pet setova.

Ovaj 39-godišnjak je pre turnira najavio da će mu ovo biti oproštaj od French opena – protiv zemljaka Uga Gastona nije mogao. Porazom od 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 spuštena je zavesa na njegov 19. nastup u Bulonjskoj šumi. Najveći uspeh u Parizu bilo mu je polufinale 2008, a uz to je igrao još tri četvrtfinala. Pred punim "Šatrijeom", Monfis je pružio igru koja i dolikuje njegovoj reputaciji. Vratio se na kolosek posle gubitka dva seta, osigurao odlučujući u susretu