Volfsburg ispao posle 29 godina iz Bundeslige
Paderborn se kroz baraž vratio u elitu posle produžetaka i pobedom od 2 :1 osudio Volfsburg
PADERBORN – Fudbaleri Volfsburga ispali su iz Bundeslige posle 29 godina, pošto su večeras u revanšu baraža poraženi od Paderborna rezultatom 2:1 posle produžetaka. U prvom meču bilo je 0:0. Volfsburg je poveo u trećem minutu golom Dženana Pejčinovića, izjednačio je Filip Bilbija u 38, a radost Paderbornu i povratak u elitu posle šest godina doneo je Larin Kurda u 100. minutu, prenosi Tanjug. Volsburg je od 14. minuta imao igrača manje zbog isključenja Joakima