Nemanja Starović: Đilas bi priznao Kosovo zbog EU puta

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je danas lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, na izjavu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zemlji "ukrao evropsku budućnost", da je Đilas time spreman da prizna nezavisnost Kosova i da u susednim državama vidi "svetao primer vladavine prava".

Đilas je ranije danas saopštio da Srbija pod vlašću Vučića u pogledu evrointegracija ostaje "zakucana na dnu regiona" u poređenju sa Crnom Gorom i Albanijom.

Starović je na Iksu naveo da kada gazda srpske opozicije kritikuje Vučića i SNS (Srpsku naprednu stranku) argumentom da Albanija i Crna Gora zatvaraju pregovaračka poglavlja na putu ka EU, a Srbija ne, on nam zapravo poručuje dve stvari.

"Prvo, da bi po ugledu na Albaniju i Crnu Goru, zarad ubrzanja evropskog puta bio spreman da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost KiM i drugo, da u tim susednim državama vidi svetao primer vladavine prava, borbe protiv kriminala i korupcije, te sveukupnog poštovanja evropskih vrednosti koji bi Srbija trebalo da sledi", piše Starović.

Đilas tvrdi da građani Srbije "svakodnevno mogu da se uvere kako zemlje regiona sve rade da se pridruže Evropskoj uniji, a Srbija koja je pre vlasti naprednjaka bila među liderima evropskih integracija, danas je zemlja koju Evropa vidi kao problem".

On je dodao i da će Vučić ostati upamćen kao čovek koji je Srbiji "ukrao budućnost".

(Beta, 27.05.2026)