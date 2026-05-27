Đilas (SSP): Ne može se u Brisel preko Pekinga

On smatra da se "iz toga jasno vidi šta je u stvari intencija ljudi koji su na vlasti (u Srbiji), ali ne može se u Brisel preko Pekinga”.

Lider SSP je kazao da se ne mogu istovremeno deliti vrednosti sa KP Kine i evropske vrednosti, pošto su to "zaista drugačije vrednosti".

Đilas je rekao da vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) danas potpisuje ugovor sa Komunističkom partijom Kine, "govoreći o čeličnom prijateljstvu", a da je tom prilikom "predsednik njihove stranke (SNS), formalni Miloš Vučević, rekao da dele zajedničke vrednosti sa Komunističkom partijom Kine".

"Ne može se u Brisel preko Pekinga", rekao je Đilas na panelu Fondacije "Pravac Evropa", na kojem je gostovala austrijska poslanica Pia Maria Vininger.

Lider opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je večeras izjavio da odnosi zvaničnog Beograda sa Kinom ne vode Srbiju ka EU.

"Prijateljstvo sa KP Kine, sasvim sigurno nije nešto što nas približava EU, bez obzira na 'kreativno' tumačenje ljudi koji vode SNS", rekao je Đilas.

U tom kontekstu je naveo primer ministra Nemanje Starovića koji je "prošli put objašnjavao da to što (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić nije otišao na sastanak EU i Zapadnog Balkana, u stvari pokazuje koliko je on (Vučić) posvećen ideji Srbije u EU".

"Možete svašta da objavite na Informeru, na Pinku, možete svašta da izgovorite, ali neke stvari jednostavno ne idu", rekao je Đilas o tome.

"Neki kažu da sad nije vreme za pitanje članstva Srbije u EU i moram da kažem da jesu u pravu pošto je vreme da se ta odluka donese bila još pre tri decenije", rekao je on.

Da bi Srbija ušla u EU, a to jeste plan SSP-a, mora da ispuni sve što je neophodno da bi 2030. mogla formalno da postane članica, kazao je Đilas.

"Sve to moramo da uradimo ne zbog EU, nego zbog nas - da živimo u drugačijoj zemlji, a onda će taj konkretan čin zaista da zavisi od EU", rekao je on.

Do tada, kako je ukazao, "zavisi od nas, do dana kada ispunimo sve što se od nas traži" i naglsio da je "EU garant boljeg života ljudi".