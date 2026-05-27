Sutra od 8 do 24 časa bez vode skoro ceo centar Beograda i Viline vode

Potrošači u bloku oivičenom ulicama Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana do Cvijićeve i Dunavske ulice, kao i celokupne Viline vode sutra će od 8 do 24 sata biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Stari grad i Palilula.

Umanjen pritisak vode osetiće potrošači u okolnim ulicama na višim spratovima, kao i potrošači od Ulice Bogdana Tirnanića (Vatroslava Lisinskog) do Ulice mitropolita Petra, preneo je BeoInfo. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode.