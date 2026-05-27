Studenti u blokadi najavili protest ispred Niš TV-a

Studenti u blokadi niškog univerziteta organizovaće danas protest ispred Niš TV-a.

Protest se organizuje zbog najavljenog gostovanja na toj televiziji, kako su naveli, "takozvanog 'ćaci studenta' koji je u subotu, 23. maja, u Beogradu napao njihovu koleginicu". "Takozvani 'ćaci student' je našu koleginicu odveo u crni šator i upućivao joj pretnje. Ne smemo da ćutimo na nasilje, zastrašivanje i pokušaje ponižavanja studenata", naveli su studenti na društvenim mrežama. Studenti su pozvali građane da im se pridruže na protestu i pokažu da "Niš ne