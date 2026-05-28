Čačanske česme suve već danima

Jelena Subin - BBC novinarka

Jedino što kaplje u Čačku, gradu u centralnoj Srbiji, poslednjih dana jeste znoj sa čela onih koji čekaju da natoče tehničku, ali i pijaću vodu, na skoro 30 stepeni Celzijusa.

U ponedeljak, 25. maja, došlo je do havarije na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“ i vodosnabdevanje Čačka je u prekidu, navodi se u ranijem saopštenju Javno komunalnog preduzeća Vodovod Čačak.

U međuvremenu, iako je prvi kvar saniran, pa je voda na kratko puštena, došlo je do novog problema, koji još nije otklonjen, a sa sistema Rzav se snadeva više od 200.000 potrošača, prenela je u četvrtak Radio-televizija Srbije.

U četvrtak u Čačku, gradu sa oko 70.000 stanovnika, nije bilo ni tehničke vode, a problema sa snabdevanjem ima i u drugim mestima – Požegi, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Arilju.

Svetlana Petrović, 65-godišnjakinja iz Čačka, pod velikim je stresom i kaže da joj je neshvatljiv „nemar države".

„Razumem da dođe do havarije i da nestane voda, ali toliko dugo i da država nema viziju šta da radi ako nastane problem, to mi nije jasno“, ogorčena je Petrović.

Veliki problem je, kaže, što nemaju ni tehničku vodu i plaši se moguće zaraze.

Po gradu je raspoređeno devet cisterni pijaće i još šest sa tehničkom vodom, objašnjava Bratislav Zečević, šef Službe za bezbednost i odbranu Grada Čačka za BBC na srpskom.

„Pomažu nam okolni gradovi i Vojska Srbije.

„Neka preduzeća su poslala šlepere sa vodom, pa smo određenu količinu prosledili vrtićima“, dodaje Zečević.

Najavljuje da bi trebalo da stigne još nekoliko vojnih, ali i privatnih cisterni kako bi se olakšalo snabdevanje vodom.

„Bolnice rade samo hitne operacije, a i tamo je vojska postavila cisterne za pijaću vodu“, kaže Zečević.

Kako kaže, očekuje da bi kvar mogao biti saniran do 29. maja uveče i naglašava da maturanti ne otkazuju proslave, jer će oni sve učiniti da bude tehničke, ali i pijaće vode.

U Javnom preduzeću „Rzav“ rekli su za BBC na srpskom da direktor Matija Bratuljević nije tu i da ne mogu da komentarišu.

Na teritoriji Čačka proglašena je vanredna situacija.

'Ruke perem rakijom'

Svetlana Petrović sa kojom sam razgovarala, brzo priča i veoma je ljuta.

Objašnjava mi da nema šta da radi, mašinu za veš ne može da uključi, a ni na pijacu da ode.

„Sedim i čekam, ne mogu ni povrće da kupim, jer nemam kako da ga lepo operem.

„Vodu za piće sam kupila, ali ne mogu mnogo ni da nosim, jer nemam auto, pa sve u rukama vučem“, žali se.

Kaže da je uhvatila nešto malo tehničke vode, kada je u sredu došla na kratko, ali da je bila žuto-zelene boje.

„Cevi se ne održavaju, lošeg su kvaliteta, ovo je dno dna šta se nama dešava. Nije bilo ni mnogo cisterni po gradu.

„Ne razmišljam ni da kuvam, a gadi mi se da idem u restoran, jer ko zna kako oni sad održavaju higijenu“, u dahu priča.

Dodaje da ruke s vremena na vreme dezinfikuje rakijom.

„Puštaju nam neko kolo iz Kine, kako igraju roboti, a nemamo vodu. Zgrožena sam“, kaže ova penzionerka za BBC na srpskom.

Tokom posete srpskog predsednika Aleksandra Vučića kineskoj fabrici Mint, roboti su delegaciju dočekali igrajući kolo moravac, objavljeno je na Instagramu.

Ko ima bunar – lakše diše

U nekim selima u okolini Čačka, pričaju meštani, lakše je nego u gradu.

„Nešto su oni popravljali, pa je opet pukla valjda cev i sad ponovo nema vode, a ni pritiska.

„Mi u selu Miokovci nemamo vodu već dva dana i ja sam sebi obezbedio sedam flaša kupovne“, priča Sava Todorović, iz Miokovaca.

Misli da ljudi u gradu „moraju malo da se strpe“.

„Imam bunar i nekako se snalazim, ta voda može da se koristi i za piće, pa nije strašno.

„Ovima koji su u zgrada može da bude malo nezgodno, ali šta bi radili da je ratno stanje pa da nema ništa“, pita se Todorović, inače uzgajivač kajsija.

Zbog nestašice vode, Čačanin Goran Arsenijević je sa celom porodicom privremeno otišao na selo.

„Snalazi se ko kako ume. Puštaju se u funkciju stari bunari.

„I mi smo se zbog kupanja preselili kod roditelja u selo Ljubić, i osposobili bunar“, priča Arsenijević za BBC na srpskom.

Kaže da nisu jedini i da ko god ima nekog na selu odlazi tamo.

„Po prodavnicama dižu cenu vode, pa onaj bidon od pet litara koji je koštao 100, sada je 300 dinara i nema inspekcije da to zabrani“, dodaje Arsenijević.

Po vodu sa izvora

U okolini Čačka postoje česme gde su prirodni izvori vode, pa se ljudi i odande snabdevaju, ispričala je Mira Kostić Ašanin iz ovog grada za BBC na srpskom.

„Suprug je išao pa napunio kante sa vodom na izvoru, ali je i tamo gužva, bude dosta automobila.

„Ljudi se snalaze. Pometnja je oko kupovine vode, jer ljudi preteruju, pa kupe po 20 balona i ne osvrću se da li je ostalo i za druge“, dodaje Kostić Ašanin.

Ne pamti kad je bilo da četiri vrela dana budu bez vode.

Gradske vlasti nisu bile transparentne i nisu na vreme i na pravi način obavestili stanovnike da će voda nestati, kaže Nikola Đ. iz Čačka.

„Mislili smo da ćemo imati makar tehničku vodu, pa nismo pravili neke zalihe.

„Ova nestašica je sve pogodila. I ljude sa malom decom, stare, ali i poslove“, dodaje za BBC na srpskom.

Potrebno je da se poveća broj cisterni po gradu, poručuje,

U kući se tušira iz balona od pet litara, a ni on ne naručuje hranu iz restorana, jer nema poverenja u ispravnost i sanitarne uslove u kojima rade.

Čačanima je na raspolaganju besplatna telefonska linija Situacionog centra 0800-112-032, dostupna 24 časa dnevno, prenosi lokalni portal Ozon pres.

Zbog pucanja dve cevi, jedne za drugom u dva dana na sistemu Rzav, izgrađenom 1993. godine, gubi se 70 litara vode u sekundi, prenosi RTS.

(BBC News, 05.28.2026)