Vremeplov: Rođen Milutin Milanković

NOVI SAD - Na današnji dan 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, naučnik svetskog ugleda, tvorac najsavršenijeg kalendara, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu, potpredsednik Srpske akademije nauka. Milanković je uz Teslu i Pupina najveće ime srpske nauke uopšte. Građevinsku tehniku studirao je u Beču, gde je i doktorirao. Bio je profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmičkom fizikom i geofizikom. U prvom delu objavljenom na

Danas je četvrtak, 28. maj, 148. dan 2026. Do kraja godine ima 217 dana. 1660 - Rođen je Engleski kralj Džordž I, prvi vladar Engleske, Škotske i Irske iz Hanoverske dinastije, nemačkog porekla. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera iskristalisao se kao ključni u izvršnoj vlasti. 1738 - Rođen je francuski lekar Žozef Injas Gijotin, koji je u Narodnoj skupštini Francuske u vreme Francuske revolucije predložio izvršavanje smrtne kazne