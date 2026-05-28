Kako MMF ocenjuje privredu Italije?

Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorio je danas da će privreda Italije u narednom periodu ostati u zoni slabog rasta, uprkos određenom napretku u stabilizaciji javnih finansija, navodi se u godišnjem izveštaju Fonda po članu IV.

Prema procenama Fonda, italijanska ekonomija će u 2026. i 2027. godini rasti za oko 0,5 odsto, dok će srednjoročni potencijalni rast ostati ograničen na približno 0,6 odsto. Kao ključni razlozi navode se slaba produktivnost, starenje stanovništva i niska stopa učešća na tržištu rada, posebno među ženama i mladima. MMF upozorava da dodatne pritiske stvaraju globalna neizvesnost i viši troškovi energije, uključujući posledice rata na Bliskom istoku, koji utiču na