Gucci ulazi u Formulu 1

Na tom mestu zameniće austrijsku kompaniju za prečišćavanje vode BWT, koja je tim sponzorisala od 2022. godine.

Od naredne sezone tim će nositi naziv Gucci Racing, a kao posebni savetnik vodiće ga legendarni Flavio Briatore, piše SEEbiz. Zvanični naziv ekipe od 2027. biće Gucci Racing Alpine Formula One Team, a bolidi će dobiti potpuno novi izgled. Umesto prepoznatljive plavo-ružičaste kombinacije boja kompanije BWT, koristiće tradicionalne Guccijeve boje: crnu, zlatnu, crvenu i zelenu. Izvršni savetnik tima Alpine Flavio Briatore izrazio je ponos zbog ovog partnerstva i