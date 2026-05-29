Tramp u dilemi: Šta koči primirje sa Iranom?

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je posle dva sata bez donete odluke, rekao je danas visoki zvaničnik administracije za "Njujork tajms".

Izvor lista je naveo da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Istovremeno, AP je javio, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, da je sastanak, na kojem je razmotren okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, završen, ali nije želeo da komentariše da li je Tramp