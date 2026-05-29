Vučić : Kineski Orden prijateljstva mi mnogo znači

"To je bio veoma poseban trenutak za mene, za mene lično, ali i za moju zemlju, da primim najviše odlikovanje iz ruku kineskog predsednika. To mi je mnogo značilo. To je pravo priznanje, prava pohvala za ono što sam radio i na čemu sam radio. Sada znam da imam obaveze u budućnosti i za budućnost, da to zaslužim u pravom smislu te reči", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za agenciju Sinhua.

On je u Pekingu tokom državne posete Kini od 24. do 28. maja odlikovan Ordenom prijateljstva Narodne Republike Kine.

(Beta, 29.05.2026)