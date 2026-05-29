CLS: Šapić odustao od biste Draže Mihailovića

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je odustao od svoje namere da na Terazijama postavi bistu generala Dragoljuba Draže Mihailovića, jer u redovima svoje stranke nije naišao na podršku, a i koalicioni partner SPS se oštro usprotivio, saznaje Centar za lokalnu samoupravu.

Kako se navodi u saop[tenju CLS, umesto biste Draže Mihailovića, biće postavljen simbol terazija pravde (vage) na kružnom toku, saopštava Centar za lokalnu samoupravu. Namera gradonačelnika je bila da postavljanjem biste Mihailovića kreira polemiku i skrene pažnju sa ključnih problema u Beogradu, ali prema svemu sudeći ovaj marketinški trik neće proći, zaključuje se u saopštenju CLS-a.