Posle svežeg jutra pretežno sunčan i topao dan

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, mestimično i pojačan, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 13, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će takođe nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 13, a najviša oko 26 stepeni. Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka