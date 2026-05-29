Aleksandra i Ana u osmini finala Rolan Garosa

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, srpska i kazahstanska teniserka koje su obe rođene u Moskvi, plasirale su se u osminu finala Rolan Garosa ubedljivom pobedom protiv tandema Maja Džoint i Han Vandervinkl rezultatom 6:2, 6:3.

Nastavlja se dominacija tandema iz Moskve. Aleksandra i Ana na dobrom su putu da ponove prošlogodišnji uspeh dolaska do finala jer su i u drugom kolu slavile prilično ubedljivo. U prvom setu srpsko/kazahstanski tandem napravio je dva brejka i tako lako došao do seta posle pola sata igre. Nastavile su i drugom setu istim tempom, napravile su dva brejka, a onda su jedan uzvratile protivnice. Nije ih to poremetilo, u završnici su napravile još jedan brejk i na kraju