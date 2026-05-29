Bitan potez Škotske pred SP, Klark blindiran do 2030.

Fudbalski savez Škotske saopštio je danas da je produžio ugovor sa selektorom seniorske reprezentacije Stivom Klarkom do 2030. godine.

Klark (62) je od 2019. godine selektor Škotske, a reprezentaciju je odveo na prethodna dva evropska prvenstva i ovogodišnje Svetsko prvenstvo. - Zaista sam počastvovan što mogu da predvodim tim našem prvom Svetskom prvenstvu posle 28 godina. Znam da navijači Škotske cene dostignuća u kvalifikacijama za Evropska prvenstva i podjednako sam siguran da se cela nacija radovala našem plasmanu na Svetsko prvenstvo 2026. posle toliko dugo vremena. Veoma je važno da