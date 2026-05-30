Masovna biciklistička vožnja danas u Beogradu posvećena deci

Masovna biciklistička vožnja danas popodne u Beogradu biće posvećena deci uoči Svetskog dana bicikla.Početak okupljanja je u 14:30 sati na Trgu Republike, a polazak u 15:00 sati.

Ruta od 13 kilometara vodi kroz kroz stari deo grada, preko Mosta na Adi i novobeogradskih bulevara, a završetak je u parku Ušće, gde će deca moći da se zabave na biciklističkom poligonu.

Vožnju organizuje Udruženje građana Ulice za bicikliste u saradnji sa Delegacijom UN u Srbiji i Fondacijom Hajnrih Bel.

"Pozivamo sve građane i građanke, porodice, rekreativce, svakodnevne bicikliste da nam se pridruže i zajedno pokažemo da Beograd može biti bezbedniji, zdraviji i prijatniji grad za život", piše u najavi.

Ovogodišnji Svetski dan bicikla posvećen je najmlađim biciklistima i biciklistkinjama, sa ciljem da skrene pažnju na značaj bezbednog, dostupnog i kvalitetnog urbanog prostora za kretanje svih građana, a posebno dece i porodica.

Dalje se u najavi ističe da vožnja bicikla ima važnu ulogu u razvoju dece, ne samo kroz fizičku aktivnost, već i kroz razvoj motorike, koordinacije i samostalnosti. Deca time razvijaju ravnotežu, koordinaciju pokreta, orijentaciju u prostoru, što pozitivno utiče na njihov ukupan psihofizički razvoj.

Istraživanja pokazuju da redovno kretanje i aktivnosti poput vožnje bicikla doprinose boljoj koncentraciji, većem samopouzdanju i zdravijim životnim navikama od najranijeg uzrasta. Istovremeno, biciklizam podstiče decu da više vremena provode napolju, u pokretu i u kontaktu sa svojim okruženjem, umesto pred ekranima, ukazuju Ulice za bicikliste.

Cilj masovne vožnje u Beogradu je da se građanima, institucijama, a i privatnom i javnom sektoru ukaže da je potrebno posvetiti veću pažnju bezbednosti biciklista, a naročito dece u gradskom saobraćaju, kao i ulaganjima u kvalitetniju biciklističku infrastrukturu i uslove za urbanu mobilnost.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2018. proglasila 3. jun za Međunarodni dan bicikla, čime je prepoznala značaj ovog prevoznog sredstva i njegov doprinos postizanju Ciljeva održivog razvoja. Međunarodni dan bicikla je prilika da se poveća vidljivost bicikla kao održivog, zdravog i efikasnog prevoznog sredstva u savremenim gradovima, zaključuje udruženje Ulice za bicikliste.

(Beta, 30.05.2026)