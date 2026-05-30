Sud naredio uklanjanje Trampovog imena sa Kenedi centra u Vašingtonu

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Sudija Okružnog suda u Vašingtonu Kristofer Kuper danas je naredio da ime predsednika Donalda Trampa bude uklonjeno sa Kenedi centra za scenske umetnosti, presudivši da se to kultno mesto u Vašingtonu ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa.

Kuper je naložio federalnoj administraciji da ukloni sve natpise sa Trampovim imenom i da u roku od 14 dana iz svih zvaničnih materijala ukloni sve reference na „Tramp Kenedi centar“, prenosi Rojters. „Statut Kenedi centra jasno propisuje da će on biti nazvan po predsedniku Kenediju i da ne može nositi bilo koje drugo ime, niti služiti kao javno spomen obeležje na osnovu jednostrane odluke njegovog Odbora“, napisao je Kuper. Ime Kenedi centru je dao Kongres i samo
