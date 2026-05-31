Upozorenje meteorologa: Nevreme stiže

Bujanovac, 31. maj 2026. (foto arhiva) – Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za celu Srbiju zbog grmljavinskih nepogoda koje se očekuju od 1. do 4. juna.

RHMZ najavljuje mogućnost jakih pljuskova, grada i velikih količina padavina u kratkom vremenu. Pljuskovi i grmljavina koji će zahvatiti Srbiju početkom naredne sedmice lokalno mogu biti znatno intenzivniji, praćeni pojavom grada i većom količinom padavina za kratko vreme. -Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice, od 1. do 4. juna, lokalno će biti izraženiji uz grad i uz količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme