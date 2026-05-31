Tramp: Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

U intervjuu sa Larom Tramp, suprugom Trampovog sina Erika, snimljenom ranije ove nedelje u Beloj kući i emitovanom sinoć na Foks njuzu, predsednik tvrdi da je dobio ove garancije od Teherana. On je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja. Prema rečim Trampa, polako ali sigurno, SAD će dobiti šta žele. Ako ne dobijemo ono što želimo, "završićemo to na drugačiji način" u Iranu, dodao je američki predsednik.
IDF: Zauzeli smo stratešku važnu tvrđavu Bofor u Libanu; IRGC: Za 24 sata kroz Ormuz prošlo 28 brodova

Šta se dešava u Ormuskom moreuzu? Iran objavio nove podatke

Kalibaf: Nema sporazuma bez garancija za prava iranskog naroda

Predsednik parlamenta Irana: Samo konkretni rezultati, ne obećanja, mogu voditi sporazumima

Trampov sporazum sa Iranom mogao bi da sruši Netanjahuovo političko nasleđe

"Bibi" u strahu! Netanjahu strepi zbog mogućeg dogovora Trampa s Iranom, to mu ozbiljno remeti planove u budućnosti, a ne želi…

Ključne reči

IranFoksVašingtonTeheranBela kućaDonald Tramp

Direktor SZO: Pet pacijenata se oporavilo od ebole u istočnom Kongu

Izrael zauzeo strateški važnu tvrđavu Bofor u Libanu

Ušakov: Ponašanje Kijeva sprečava SAD da ispune svoj deo dogovora iz Enkoridža

Privedeno 780 ljudi zbog nereda posle pobede PSŽ-a u Ligi šampiona

Kremlj poručio EU: Prešli ste sve crvene linije

