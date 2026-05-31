Vreme danas: Suvo i toplo, uveče ponegde kiša

U Srbiji će danas u većini mesta biti suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutru se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima. Tokom jutra će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 26 do 30 stepeni. Uslova za kratkotrajne, ali lokalne padavine biće i u toku večeri i noći, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava. U Beogradu tokom