Stotine hiljada navijača Arsenala na proslavi titule

Neuspeh u Evropi ih očigledno ne zanima. Fudbaleri Arsenala su ponosno pokazujući trofej mahali publici iz autobusa sa otvorenim krovom dok su kružili oko stadiona Emirejts, prenose britanski mediji. Pridružila im se i ženska ekipa, koja je ranije ove sezone osvojila prvi Fifa Kup šampiona za žene. Pobednička parada dolazi dan nakon što je muška ekipa Arsenala posle penala izgubila u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena. Mase navijača su pružale ruke ka