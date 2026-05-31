"Muta" Nikolić o finalu bez "večitih": "Dobra stvar za srpsku košarku"

Večeras od 20 sati u niškoj hali "Čair" košarkaši FMP Železnika i Spartaka iz Subotice igraće se titulu prvaka Srbije.

U polufinalnu Fajnal-fora Košarkaške lige Srbije videli smo dva velika iznenađenja i poraze "večitih" rivala. Partizan je izgubio od FMP-a, a onda Spartak savladao Crvenu zvezdu. Proslavljeni srpski trener Miroslav "Muta" Nikolić ne vidi ništa loše u tome što će neko treći osvojiti titulu prvaka Srbije. "Dobra stvar za srpsku košarku. Nije smak sveta da u finalu ne igraju stalno Partizan i Zvezda. Spartak je već pokazao da zna kako protiv Zvezde, a Partizan je imao