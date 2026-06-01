Sa čačanskih česmi teče samo tehnička voda

BBC News pre 10 minuta | Jelena Subin - BBC novinarka

Reuters

Više od nedelju dana stanovnici Čačka i okolnih gradova u centralnoj Srbiji ne mogu da natoče vodu sa slavina u domovima zbog velikog kvara na lokalnom vodosistemu.

Tehničku vodu su dobili posle šest dana, ali za sada ne mogu i da je piju dok se ne ispita njena ispravnost.

Kvara na vodosistemu Rzav konačno je saniran, a Zavod za javno zdravlje u Čačku 1. juna počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, objavila je Radio-televizija Srbije.

Za sada nije poznato kada bi mogli da počnu da koriste vodu za piće iz slavina, pa će i dalje morati da se snabdevaju iz cisterni raspoređenih po gradu.

Neki stanovnici Čačka su u telefonskom razgovoru za BBC rekli da je pritisak vode u domovima sada uglavnom dobar.

Deluje da im je malo pao kamen sa srca, jer bar mogu da koriste tehničku vodu u kupatilima.

Prethodnih dana, u Čačku, nije bilo tako.

Jedino što je kapljalo, u gradu u centralnoj Srbiji, bio je znoj sa čela onih koji su čekali da natoče tehničku, ali i pijaću vodu, na skoro 30 stepeni Celzijusa.

Jelena Subin/BBC Čačani u redovima za pijaću vodu, 29. maj

Reportaža BBC novinarke Jelene Subin iz Čačka 29. maja

Stojim pored jedine cisterne u centru grada, na koju sam naletela, i posmatram ljude.

Toče vodu, nema gužve.

Strpljivi su, ali nisu raspoloženi za priču.

„Ne snimajte, nije ovo ništa neobično, vidite da nije gužva, a samo pričate o gužvi“, kratko mi je dobacila starija žena.

Dva puta se vraćala po vodu dok sam bila tu.

Kažu mi da po zgradama smrdi kanalizacija.

Mnogi nisu ni kap tehničke vode dobili od 25. maja kada je došlo do kvara i pucanja cevi na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“.

U međuvremenu je javljeno da je prvi kvar otklonjen, pa je voda nakratko puštena.

Međutim, potom je došlo je do novog problema na sistemu Rzav koji snabdeva više od 200.000 potrošača.

Zbog pucanja dve cevi, jedne za drugom u dva dana na sistemu Rzav, izgrađenom 1993. godine, gubi se 70 litara vode u sekundi, preneo je ranije RTS.

U Čačku, gradu sa oko 70.000 stanovnika, 29. maja nije bilo ni tehničke vode, a problema oko snabdevanja bilo je i u drugim mestima - Požegi, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Arilju.

Vlada Srbije je tog dana naložila da se iz robnih rezervi „bespovratno isporuči flaširanu vodu za piće ugroženom području Moravičkog upravnog okruga, i to 330.000 flašica od po 0,5 litara", saopšteno je posle sednice.

Za Čačak je obezbeđeno 240.000 flašica, za Gornji Milanovac 40.000, a za Opštinu Lučani 50.000 flašica od pola litra vode.

Pogledajte video: Čačani po vrućini danima bez vode

Svetlana Petrović, 65-godišnjakinja iz Čačka, pod velikim je stresom i kaže da joj je neshvatljiv „nemar države".

„Razumem da dođe do havarije i da nestane voda, ali toliko dugo i da država nema viziju šta da radi ako nastane problem, to mi nije jasno“, ogorčena je Petrović.

Veliki problem je, kaže, što nemaju ni tehničku vodu i plaši se moguće zaraze.

Po gradu je raspoređeno devet cisterni pijaće i još šest sa tehničkom vodom, rekao je Bratislav Zečević, šef Službe za bezbednost i odbranu Grada Čačka za BBC na srpskom.

„Pomažu nam okolni gradovi i Vojska Srbije.

„Neka preduzeća su poslala šlepere sa vodom, pa smo određenu količinu prosledili vrtićima“, dodaje Zečević.

Najavljuje da bi trebalo da stigne još nekoliko vojnih, ali i privatnih cisterni kako bi se olakšalo snabdevanje vodom.

„Bolnice rade samo hitne operacije, a i tamo je vojska postavila cisterne za pijaću vodu“, rekao je Zečević 29. maja za BBC na srpskom.

U krugu bolnice zatičem zamišljene ljude koji šetaju.

Uspela sam da nađem jednu cisternu sa vodom, vojska je dovezla.

„To je jedina koju imamo, u bolnici ništa ne može da se radi od analiza i jedino odeljenje koje funkcioniše je dijaliza“, kaže mi jedna od zaposlenih u prolazu.

Na celu bolnicu jedna cisterna sa pijaćom vodom.

Jelena Subin/BBC Cisterna za vodu u centru Čačka

U centru grada je sumorno, ali su maturanti veseli i nadaju se da njihove proslave neće biti otkazane, jer neke jesu.

U Javnom preduzeću „Rzav“ rekli su za BBC na srpskom da direktor Matija Bratuljević nije tu i da ne mogu da komentarišu.

Premijer Srbije Đuro Macut pozvao je lokalne prodavce da ne dižu cene vode, jer su flašice poskupele.

Na teritoriji Čačka bila je proglašena vanredna situacija.

'Ruke perem rakijom'

Svetlana Petrović sa kojom sam razgovarala, brzo priča i veoma je ljuta.

Objašnjava mi da nema šta da radi, mašinu za veš ne može da uključi, a ni na pijacu da ode.

„Sedim i čekam, ne mogu ni povrće da kupim, jer nemam kako da ga lepo operem.

„Vodu za piće sam kupila, ali ne mogu mnogo ni da nosim, jer nemam auto, pa sve u rukama vučem“, žali se.

Kaže da je uhvatila nešto malo tehničke vode, kada je u sredu došla nakratko, ali da je bila žuto-zelene boje.

„Cevi se ne održavaju, lošeg su kvaliteta, ovo je dno dna šta se nama dešava. Nije bilo ni mnogo cisterni po gradu.

„Ne razmišljam ni da kuvam, a gadi mi se da idem u restoran, jer ko zna kako oni sad održavaju higijenu“, u dahu priča.

Dodaje da ruke s vremena na vreme dezinfikuje rakijom.

„Puštaju nam neko kolo iz Kine, kako igraju roboti, a nemamo vodu. Zgrožena sam“, kaže ova penzionerka za BBC na srpskom.

Tokom posete srpskog predsednika Aleksandra Vučića kineskoj fabrici Mint, roboti su delegaciju dočekali igrajući kolo moravac, objavljeno je na Instagramu.

Nebojša Jovanović

Ko ima bunar - lakše diše

U nekim selima u okolini Čačka, pričaju meštani, lakše je nego u gradu.

„Nešto su oni popravljali, pa je opet pukla valjda cev i sad ponovo nema vode, a ni pritiska.

„Mi u selu Miokovci nemamo vodu već dva dana i ja sam sebi obezbedio sedam flaša kupovne“, priča Sava Todorović, iz Miokovaca.

Misli da ljudi u gradu „moraju malo da se strpe“.

„Imam bunar i nekako se snalazim, ta voda može da se koristi i za piće, pa nije strašno.

„Ovima koji su u zgrada može da bude malo nezgodno, ali šta bi radili da je ratno stanje pa da nema ništa“, pita se Todorović, inače uzgajivač kajsija.

Zbog nestašice vode, Čačanin Goran Arsenijević je sa celom porodicom privremeno otišao na selo.

„Snalazi se ko kako ume. Puštaju se u funkciju stari bunari.

„I mi smo se zbog kupanja preselili kod roditelja u selo Ljubić, i osposobili bunar“, priča Arsenijević za BBC na srpskom.

Kaže da nisu jedini i da ko god ima nekog na selu odlazi tamo.

„Po prodavnicama dižu cenu vode, pa onaj bidon od pet litara koji je koštao 100, sada je 300 dinara i nema inspekcije da to zabrani“, dodaje Arsenijević.

Nebojša Jovanović

Po vodu sa izvora

U okolini Čačka postoje česme gde su prirodni izvori vode, pa se ljudi i odande snabdevaju, ispričala je Mira Kostić Ašanin iz ovog grada za BBC na srpskom.

„Suprug je išao pa napunio kante sa vodom na izvoru, ali je i tamo gužva, bude dosta automobila.

„Ljudi se snalaze. Pometnja je oko kupovine vode, jer ljudi preteruju, pa kupe po 20 balona i ne osvrću se da li je ostalo i za druge“, dodaje Kostić Ašanin.

Ne pamti kad je bilo da četiri vrela dana budu bez vode.

Gradske vlasti nisu bile transparentne i nisu na vreme i na pravi način obavestili stanovnike da će voda nestati, kaže Nikola Đ. iz Čačka.

„Mislili smo da ćemo imati makar tehničku vodu, pa nismo pravili neke zalihe.

„Ova nestašica je sve pogodila. I ljude sa malom decom, stare, ali i poslove“, dodaje za BBC na srpskom.

Potrebno je da se poveća broj cisterni po gradu, poručuje.

U kući se tušira iz balona od pet litara, a ni on ne naručuje hranu iz restorana, jer nema poverenja u ispravnost i sanitarne uslove u kojima rade.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.01.2026)