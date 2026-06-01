Nemci spremni za ruski ekonomski forum

Danas pre 12 sati  |  FoNet
Nakon četiri godine odsustva zbog rata u Ukrajini, članovi nemačke poslovne zajednice i krajnje desničarski političari prisustvovaće predstojećem ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, piše danas nemačka agencija DPA.

Domaćin ekonomskog foruma, koji se održava od 3. do 6. juna, biće ruski predsednik Vladimir Putin, kao i prethodnih godina, a biće održava rasprava na temu kulture kao graditelja mostova u vremenima krize. Želimo, kao i druge velike zapadne zemlje, da održimo ekonomski most prema Rusiji i da zaštitimo više od 100 milijardi evra nemačke imovine u Rusiji“, rekao je za DPA predsednik Nemačko-ruske privredne komore ​​Matijas Šep. Uprkos zapadnim sankcijama protiv više
Vladimir Putin, Ukrajina, Rusija, Nemačka

Japan pogodio zemljotres jačine 5,7 stepeni

