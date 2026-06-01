Devizni kurs: Evro danas 117,40 dinara

Zvanični srednji kurs danas je 117,4037 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.