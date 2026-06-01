Devizni kurs: Evro danas 117,40 dinara
Serbian News Media pre 15 minuta
Zvanični srednji kurs danas je 117,4037 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.