Srpski basketaši srušili i prvake sveta!

Basket reprezentacija Srbije „3h3“ uspešno je startovala na Svetskom prvenstvu u Poljskoj, pošto je u uvodna dva meča u jednom danu upisala dve pobede. Prvo je pao Madagaskar rezultatom 21:14, a onda i aktuelni prvaci sveta Španci u drugom kolu, rezultatom 16:12. Dominirao je Strahinja Stojačić sa čak devet poena, od ukupno 16.

Za Srbiju igraju Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Andreja Milutinović i Nenan Nerandžić. Srbija je posle trijumfa nad Madagaskarom igrala protiv aktuelnih vladara sveta, selekcije Španije. Orlovi su predvođeni Strahinjom Stojačićem rutinski dobili taj meč. Ekspresno su poveli sa 4:0 i do kraja su iskusno održavali stečeno prednost, držeći rivala na distanci. Uspeli su Španci da priđu na 5:4, zatim i na 9:8, ali su Nerandžić i Stojačić uzvraćali.