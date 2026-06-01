U grotlu posrnule Amerike

„Euforija“ u trećoj sezoni više nije tinejdžerska drama, već američka elegija, nalik na "Drumskog ratnika". Serija ne pokušava da rastumači šta je američka generacija Z, već šta se dođavola dogodilo s tom zemljom

„Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto na kojem stojiš sveta zemlja.“ – Izlazak 3:5 Sezona 3 serije „Euforija“ jedan je od najduže i najželjenije čekanih nastavaka neke serije. Ima primera dugog i neizvesnog iščekivanja nastavka kao što je slučaj sa serijom „Tvin Piks“ ili slučajeva željnog iščekivanja kakvo je bilo iščekivanje finalne sezone serije „Sopranovi“, ali kod „Euforije“ spojilo se i jedno i drugo, što je dovelo dotle da sezona 3 dobije praktično