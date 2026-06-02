U Beogradu počela Globalna konferencija parlamentarki

Trodnevna Globalna konferencija parlamentarki,u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU) i skupštine Srbije, počela je danas u Beogradu pozivima na borbu protiv rodnih stereotipa i negativnih društvenih normi i unapređenje položaja žena u politici.

U pozdravnoj reči na otvaranju konferencije u Sava centru predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što se skup održava u godini u kojoj Srbija obeležava 135 godina članstva u Interparlementarnoj uniji.

Ona je navela da kada se govori o rodnoj ravnopravnosti zapravo se govori o kvalitetu institucija, kvalitetu demokratije i da li se koristi potencijal čitavog društva ili samo jednog njegovog dela.

"Stereotipi nisu prirodno stanje društva. Sterotipi su navike koje smo nasledili, a sve što je čovek stvorio, čovek može i da promeni", rekla je Brnabić na konferenciji pod nazivom "Unapređenje ravnopravnosti: Rušenje barijera rodnih stereotipa i negativnih društvenih normi".

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović navela je u uvodnoj reči da tema današnje konferencije IPU podseća da stereotipi i dalje opstaju uprkos napretku ostvarenom širom sveta.

"Naš cilj ne sme biti samo statistika. Pravi uspeh meri se time da li svaka devojčica odrasta sa uverenjem da su joj svaka vrata otvorena", rekla je Paunović.

Generalni sekretar IPU Martin Čungong rekao je da Globalna konferencija parlamentarki pokazuje koliko je ženski pokret važan za IPU.

"Ovde smo da unapredimo rodnu ravnopravnost u parlamentima i da se suočimo sa stereotipima i negativnim društvenim normama koje stoje na putu jednakosti. Značaj ovogodišnje konferencije je jasan. Ravnopravnost se ne može postići samo normama. Za nju su potrebni i promene društvenih normi, očekivanja i stavova koji definišu ko ima pravo na to da vodi", naveo je Čungong.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević rekao je da strukturne nejednakosti i duboko ukorenjeni stereotipi još uvek oblikuju politički pejzaž.

"Žene su često koncentrisane na manje uticajnim pozicijama, dok vodećim ulogama poseno u političkim strukturama i dalje dominiraju muškarci. To ne odražava nedostatak sposobnosti ili ambicije žena, već ukorenjene norme koje vođstvo definišu kroz uski i rodno određen pogled", naveo je Antonijević.

Predsednica IPU Tulija Akson rekla je da se širom sveta mogu se videti demokratske institucije pod sistemskim pritiscima i društva koje sve više narušavaju veštačke podele, a teško ostvarena ženska prava i jednakost sistematski se preispituju, dovode u pitanje i otvoreno napadaju.

"Naš kolektivni odgovor na ove egzistencijalne opasnosti nikada ne sme biti ućutkan. Tome ne smemo pristupiti u tišini i uz povlačenje. Naš odgovor mora biti odlučan i ujedinjen... Ovu konferenciju ne vidim samo kao sastanak, već kao platformu za akciju na mobilizaciji globalne zakonodavne volje i pokretanje strukturnih promena koje će doneti održiva rešenja za buduće generacije", navela je Akson.

Predsednica Ženskog ogranka IPU i senatorka iz Meksika Sintija Lopez Kastro rekla je da veliki broj žena u svetu na funkciji premijera i ministra odustane zbog pritiska na društvenim mrežama, ličnih problema ili teškog položaja žena u svetu.

"Budite snažne, nastavite, posle svakog problema u parlamentu ili vladi nastavite iako je teško, o tome je ova konferencija", navela je Lopez Kastro.

Globalna konferencija parlamentarki traje od 2. do 4. juna i posvećena je borbi protiv stereotipa i negativnih društvenih normi, rodnoj osetljivosti u parlamentima i unapređenju položaja žena u politici, a tokom prvog i drugog dN biće održano ukupno sedam tematskih panela..

Interparlamentarna unija okuplja parlamente 183 zemalje širom sveta. Osnovana je 1889. godine, kao mala grupa narodnih poslanika posvećena promociji mira putem parlamentarne diplomatije i dijaloga.

Zalaže se za demokratsko upravljanje, institucije i vrednosti putem rada sa parlamentima zemalja i njihovim članovima, na artikulaciji i odgovoru na potrebe i želje građana.

(Beta, 02.06.2026)