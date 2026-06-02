Preminuo legendarni Rik Adelman

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
NJUJORK - Legendarni američki košarkaški trener Rik Adelman preminuo je u 79. godini, objavila je danas NBA liga.

Adelman je u karijeri igrao za San Dijego, Portland, Čikago, Nju Orleans i Kanzas Siti. On je po završetku igračke karijere u NBA ligi trenirao Portland, Golden Stejt, Sakramento, Hjuston i Minesotu. U trenerskoj karijeri zabeležio je 1.042 pobede, što je deseti najbolji trenerski učinak u istoriji NBA lige. Adelman je član košarkaške Kuće slavnih, a dva puta je u trenerskoj karijeri sa Portlandom igrao u finalu NBA lige. Sin Rika Adelmana, Dejvid, trenutno je
