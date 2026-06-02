Umro čuveni košarkaški trener Rik Adelman

Legendarni američki košarkaški trener Rik Adelman umro je u 80. godini, saopštila je Američka profesionalna košarkaška liga (NBA).

Adelman je umro 1. juna, a liga nije navela uzrok smrti. Rik Adelman bio je otac trenera Denvera Dejvida Adelmana. "Izuzetno smo tužni zbog smrti trenera iz Kuće slavnih Dejvida Adelmana. Mislimo na našeg trenera Dejvida i čitavu porodicu Adelman, mnoge prijatelje i voljene koji su imali sreće da poznaju Rika", navodi se u saopštenju Denvera. Član Kuće slavnih igrao je sedam sezona u NBA ligi, pre nego što je kao trener ostvario 1.042 pobede, po čemu je 10. na