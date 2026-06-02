Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,4148 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4148 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je danas za 0,3 odsto i iznosi 101,0889 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 2,0 odsto, a od početka godine slabiji za 1,2 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)