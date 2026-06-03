Vučić dočekao Koštu: Predsednik Evropskog saveta u Srbiji

Beta pre 4 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je posle podne na beogradskom aerodromu predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu (Costa) koji boravi u Srbiji u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu.

"Veliko mi je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu Antoniju Košti. Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas", napisao je Vučić na svom nalogu na Instagramu.

Prema njegovim rečima, Srbija je posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje strateški cilj.

"Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom", dodao je Vučić.

Košta će se sutra u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu sastati s državnim zvaničnicima i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Najavljen je za sutra ujutro sastanak sa predsednikom Srbije, a potom sastanak delegacija Srbije i EU. Košta će se kasnije sastati s predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

Košta dolazi danas iz Prištine, a posle Beograda, sutra odlazi u Crnu Goru gde će u Tivtu biti gost na večeri koju predsednik Crne Gore Jakov Milatović organizuje za lidere regiona povodom obeležavanja 20. godišnjice obnove nezavisnosti zemlje.

Košta će u petak kopredsedavati Samitom EU - Zapadni Balkan čija je centralna tema "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana".

Njegova turneja Zapadnom Balkanu počela je u ponedeljak posetama Sarajevu, Tirani i Skoplju.

(Beta, 03.06.2026)