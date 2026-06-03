Preminuo sportski novinar Edin Avdić

Sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini u Sarajevu, saopštili su njegovi prijatelji i kolege na društvenim mrežama.

Još uvek nije poznato šta je uzrok smrti jednog od najpoznatijih sportskih novinara na ovim prostorima. Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi u KK Bosna. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim postao je plejmejker. Posle izvesnog vremena odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Prvi posao je dobio na