Burno pred EU samit u Tivtu: Šta se desilo za 24 sata
Uoči samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i EU u Tivtu, iz Crne Gore vraćena grupa sumnjivih ljudi iz Srbije. Srpska tajna policija savetovala Vučića da ne ide u Crnu Goru 'jer je tamo Radoje Zvicer'. Vučić: 'Idem, tamo ću sve da kažem'.
Samo dva dana pre održavanja samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) u crnogorskom primorskom mestu Tivtu, napetosti Srbije i Crne Gore su na vrhuncu.
Uoči samita, crnogorska policija zadržala je na tivatskom aerodromu, a potom i vratila za Srbiju grupu od oko 90 srpskih državljana za koje sumnja da imaju kriminalnu prošlost i da su došli po nalogu srpskih vlasti kako bi organizovali doček srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću.
Srbija je uzvratila - na mnogim graničnim prelazima dve zemlje, pa i na beogradskom aerodromu, policija zadržava crnogorske državljanje, prenele su podgoričke Vijesti i televizija N1.
Odnos vlasti dve nekada najbliže države bivše Jugoslavije, isprepleten porodičnim i prijateljskim vezama, godinama je loš, uz tek povremene naznake otopljavanja.
Beograd je kivan na Podgoricu zbog priznanja nezavisnosti Kosova (2008.), a od odvajanja Srbije i Crne Gore 2006. godine, manja republika postala je i članica NATO-a i najozbiljniji kandidat za ulazak u EU u bliskoj budućnosti.
Podgorica ima zamerke na ponašanje Beograda, posebno otkako je na vlasti Srpska napredna stranke (SNS) i Vučić i često optužuje vlasti u Srbiji za mešanje u unutrašnje stvari, kao i za pokušaje kontrolisanja političkih prilika u Crnoj Gori, što iz Beograda poriču.
Odnos dve države u kojima je zvanično pismo identično - ćirilica - isprepleten je i zbog mnogih kriminalnih grupa i obračuna.
Najpoznatiji je brutalni sukob Kavačkog i Škaljarskog klana, nazvanih po naseljima u istom crnogorskom mestu Kotor, u blizini Tivta, zbog kojeg je poslednjih 20 godina ubijeno više desetina ljudi, neretko i na ulicama gradova u Srbije i Crne Gore.
Šta se sve desilo?
Antonio Košta, predsednik Evropskog saveta, na turneji je po zemljama Zapadnog Balkana, kao uvod u samit u Tivtu, a jedna od stanica mu je i Beograd.
Dok je Košta razgovarao sa zvaničnicima u Prištini, 340 kilometara zapadnije, na aerodromu u Tivtu, dramatične scene.
Trebalo je to da bude uobičajen, svakodnevni let iz Beograda do Tivta koji traje 40-ak minuta.
Ali po sletanju ovog aviona crnogorske bezbednosne snage blokirale su vazdušnu luku i zadržale sve putnike iz Beograda - oko 90 ljudi, kako se to uobičajenim policijskim rečnikom kaže, 'lica od posebnog interesa'.
Najpre su podgoričke „Vijesti" objavile fotografije sa nevelikog aerodroma u Tivtu na kojima se vidi kako grupa od najmanje 90 ljudi čeka u holu vazdušne luke.
Mnogi od njih su nabildovani i istetovirani.
Nedugo potom, drugi crnogorski mediji počinju da objavljuju spisak svih putnika na letu Er Srbija, kao i pojedinosti zadržavanja - oduzeti su i transparenti, među kojima 'Srbija pobeđuje', glavni slogan Vučića i SNS-a.
„Državljani Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru imali su transparente na kojima piše 'Srbija pobeđuje', uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio-stanicu", saopštila je crnogorska policija.
Svi su vraćeni za Beograd prvim narednim letom, dodali su.
Zvaničnici u Beogradu i mediji bliski vlastima optuživale su crnogorske vlasti za „maltretiranje žene, dece" i drugih srpskih državljana, a jutro kasnije preduzete su recipročne mere na ulasku u Srbiju - iako nikakvog zvaničnog saopštenja niti najave nije bilo.
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Pre 15-ak dana, Vučić je dolio ulje na vatru, objavivši autorski tekst u jednom beogradskom listu u kojem je poručio da ne želi da dođe na svečanost povodom proslave 20-godišnjice Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja.
„Vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao sestre i braću i hteli da živimo u istoj državi sa vama.
„Priznajem, krivi smo, i izvinite što smo vas voleli više nego vi nas", napisao je Vučić u pismu građanima Crne Gore.
Otkako je postao predsednik 2017. Vučić je bio samo nekoliko puta zvanično u Crnoj Gori - na sahrani mitropolita Amfilohija i inauguraciji predsednika Jakova Milatovića 2023.
'Vučiću, ne idi u Crnu Goru, Zvicer je tamo'
Vučić je ranije govorio da neće ni ići na samit u Tivat, ali je posle razgovora sa Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije, saopštio da će ipak otići.
Posle incidenta na tivatskom aerodromu, izjavio je da „ne želi predstavnike vlasti u Croj Gori na dočeku u Tivtu", objavio je list Blic, pozivajući se na neimenovane izvore u vrhu srpskih vlasti.
Na osnovu analize imena putnika aviona na letu iz Beograda, „Vijesti" i drugi crnogorski i neki mediji u Srbiji objavili su pojedinosti za neke od njih, pa je tako za jednog napisano da je učestvovao u batinjanju studenata tokom antivladinih protesta u Srbiji, drugi za organizovanje SNS pristalica u takozvanom 'Ćacilendu', kampu u centru Beograda ispred Predsedništva Srbije, treći da ima debeo kriminalni dosije, četvrti za organizovanje fudbalskih navijača - huligana...
„Na spisku putnika čarter leta kojima je iz bezbednosnih razloga u Tivtu onemogućen ulazak u Crnu Goru, je i osam imena koja se poklapaju s imenima akreditovanih posmatrača u sklopu kvaziposmatračkih misija povezanih sa vlašću u više nedavnih lokalnih izbornih ciklusa", saopštila je posmatračka organizacija Crta na mreži Iksu.
U večernjim satima, srpska tajna policija, koja je pod kontrolom SNS, objavila je dramatično saopštenje, poručujući Vučiću da „ne ide u Tivat jer je tamo Radoje Zvicer" koga su naznačili kao vođu kriminalnog Kavačkog klana.
„Neophodno je da se oglasimo zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori", kažu iz Bezbednosno-informativne agencije (BIA).
Kavački klan je nazvan po naselju Kavači u opštini Kotor, a Škaljarski po naselju Škaljari u istoj opštini.
Ta dva klana godinama vode bespoštednu, surovu i brutalnu borbu za prevlast u kriminalnom miljeu Balkana i imaju široku mrežu i van regiona.
Radoje Zvicer je naveden i u bazi Evropske policije (Europol), sumnjiči se za učešće u kriminalnoj grupi, ilegalnu trgovinu drogom i psihotropnim supstancama, a ranije je raspisana nagrada od 20.000 evra za bilo kakvu informaciju o njemu.
Reagujući na saopštenje BIA-e, Ana Brnabić, bliska Vučićeva saradnica, izjavila je da će on ići na samit u Tivat jer „ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima".
'Ne plašim se, idem u Crnu Goru': Vučić
Na Instagram profilu, Vučić je objavio da se „ne plaši".
„Skini Vučiću glavu - Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju pretnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspešnija", poručio je.
Na konferenciji za novinare 4. juna, posle razgovora sa Koštom, Vučić je rekao da je uprkos upozorenju BIA odlučio da ide u Crnu Goru.
„Neću ovde ništa da pričam, već ću u Crnoj Gori, kad budem tamo svima u lice da kažem šta imam oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni su kao ugrožene baltičke zemlje.
„Ne plašim se da govorim istinu, dole ću o tome da govorim", rekao je.
Na insistiranje novinara, Vučić je ponovio da ima važnog gosta iz Evrope i da će o tome pričati u Crnoj Gori.
„Ne znam za koga je tajna da se Zvicer nalazi u Crnoj Gori, kad god su ovakvi skupovi oni uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene.
„Dao sam reč i Košti i Ursuli fon der Lajen, a za mene je reč najvažnija - idem dole, nemam strah da kažem šta imam da kažem", rekao je predsednik Srbije.
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(BBC News, 06.04.2026)