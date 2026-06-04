Burno pred EU samit u Tivtu: Šta se desilo za 24 sata

BBC News pre 19 minuta

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock BIA, srpska tajna policija, savetovala je predsedniku Srbije da 'ne ide u Crnu Goru' na samit lidera Zapadnog Balkana i EU, jer je 'tamo Radoje Zvicer', ali je Vučić rekao da će ići i 'tamo reći sve šta ima'

Samo dva dana pre održavanja samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) u crnogorskom primorskom mestu Tivtu, napetosti Srbije i Crne Gore su na vrhuncu.

Uoči samita, crnogorska policija zadržala je na tivatskom aerodromu, a potom i vratila za Srbiju grupu od oko 90 srpskih državljana za koje sumnja da imaju kriminalnu prošlost i da su došli po nalogu srpskih vlasti kako bi organizovali doček srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću.

Srbija je uzvratila - na mnogim graničnim prelazima dve zemlje, pa i na beogradskom aerodromu, policija zadržava crnogorske državljanje, prenele su podgoričke Vijesti i televizija N1.

Odnos vlasti dve nekada najbliže države bivše Jugoslavije, isprepleten porodičnim i prijateljskim vezama, godinama je loš, uz tek povremene naznake otopljavanja.

Beograd je kivan na Podgoricu zbog priznanja nezavisnosti Kosova (2008.), a od odvajanja Srbije i Crne Gore 2006. godine, manja republika postala je i članica NATO-a i najozbiljniji kandidat za ulazak u EU u bliskoj budućnosti.

Podgorica ima zamerke na ponašanje Beograda, posebno otkako je na vlasti Srpska napredna stranke (SNS) i Vučić i često optužuje vlasti u Srbiji za mešanje u unutrašnje stvari, kao i za pokušaje kontrolisanja političkih prilika u Crnoj Gori, što iz Beograda poriču.

Odnos dve države u kojima je zvanično pismo identično - ćirilica - isprepleten je i zbog mnogih kriminalnih grupa i obračuna.

Najpoznatiji je brutalni sukob Kavačkog i Škaljarskog klana, nazvanih po naseljima u istom crnogorskom mestu Kotor, u blizini Tivta, zbog kojeg je poslednjih 20 godina ubijeno više desetina ljudi, neretko i na ulicama gradova u Srbije i Crne Gore.

Šta se sve desilo?

Vijesti Grupa ljudi iz Srbije zadržana na aerodromu u Tivtu, a potom deportovana nazad

Antonio Košta, predsednik Evropskog saveta, na turneji je po zemljama Zapadnog Balkana, kao uvod u samit u Tivtu, a jedna od stanica mu je i Beograd.

Dok je Košta razgovarao sa zvaničnicima u Prištini, 340 kilometara zapadnije, na aerodromu u Tivtu, dramatične scene.

Trebalo je to da bude uobičajen, svakodnevni let iz Beograda do Tivta koji traje 40-ak minuta.

Ali po sletanju ovog aviona crnogorske bezbednosne snage blokirale su vazdušnu luku i zadržale sve putnike iz Beograda - oko 90 ljudi, kako se to uobičajenim policijskim rečnikom kaže, 'lica od posebnog interesa'.

Najpre su podgoričke „Vijesti" objavile fotografije sa nevelikog aerodroma u Tivtu na kojima se vidi kako grupa od najmanje 90 ljudi čeka u holu vazdušne luke.

Mnogi od njih su nabildovani i istetovirani.

Nedugo potom, drugi crnogorski mediji počinju da objavljuju spisak svih putnika na letu Er Srbija, kao i pojedinosti zadržavanja - oduzeti su i transparenti, među kojima 'Srbija pobeđuje', glavni slogan Vučića i SNS-a.

„Državljani Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru imali su transparente na kojima piše 'Srbija pobeđuje', uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio-stanicu", saopštila je crnogorska policija.

Svi su vraćeni za Beograd prvim narednim letom, dodali su.

Zvaničnici u Beogradu i mediji bliski vlastima optuživale su crnogorske vlasti za „maltretiranje žene, dece" i drugih srpskih državljana, a jutro kasnije preduzete su recipročne mere na ulasku u Srbiju - iako nikakvog zvaničnog saopštenja niti najave nije bilo.

Uprava policije Crne Gore Crnogorska policija objavila je fotografije zaplenjenog transparenta 'Srbija pobeđuje' za koji je saopštila da su ga doneli ljudi iz Srbije zadržani, a potom deportovani iz Crne Gore

REUTERS/Stevo Vasiljević Putnici izlaze iz aviona kompanije Montenegro erlajnza na aerodromu u Podgorici 4. juna. Letelica je brendirana kampanjom: 'Crna Gora novi član EU 2028.'

Pre 15-ak dana, Vučić je dolio ulje na vatru, objavivši autorski tekst u jednom beogradskom listu u kojem je poručio da ne želi da dođe na svečanost povodom proslave 20-godišnjice Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja.

„Vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao sestre i braću i hteli da živimo u istoj državi sa vama.

„Priznajem, krivi smo, i izvinite što smo vas voleli više nego vi nas", napisao je Vučić u pismu građanima Crne Gore.

Otkako je postao predsednik 2017. Vučić je bio samo nekoliko puta zvanično u Crnoj Gori - na sahrani mitropolita Amfilohija i inauguraciji predsednika Jakova Milatovića 2023.

BORIS PEJOVIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock Vučić u društvu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića u Skupštini Crne Gore na inauguraciji novoizabranog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića 20. maja 2023.

'Vučiću, ne idi u Crnu Goru, Zvicer je tamo'

REUTERS/Stevo Vasiljević Glavni grad Crne Gore ukrašen je crnogorskim i zastavama EU pred Samit lidera Zapadnog Balkana i EU

Vučić je ranije govorio da neće ni ići na samit u Tivat, ali je posle razgovora sa Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije, saopštio da će ipak otići.

Posle incidenta na tivatskom aerodromu, izjavio je da „ne želi predstavnike vlasti u Croj Gori na dočeku u Tivtu", objavio je list Blic, pozivajući se na neimenovane izvore u vrhu srpskih vlasti.

Na osnovu analize imena putnika aviona na letu iz Beograda, „Vijesti" i drugi crnogorski i neki mediji u Srbiji objavili su pojedinosti za neke od njih, pa je tako za jednog napisano da je učestvovao u batinjanju studenata tokom antivladinih protesta u Srbiji, drugi za organizovanje SNS pristalica u takozvanom 'Ćacilendu', kampu u centru Beograda ispred Predsedništva Srbije, treći da ima debeo kriminalni dosije, četvrti za organizovanje fudbalskih navijača - huligana...

„Na spisku putnika čarter leta kojima je iz bezbednosnih razloga u Tivtu onemogućen ulazak u Crnu Goru, je i osam imena koja se poklapaju s imenima akreditovanih posmatrača u sklopu kvaziposmatračkih misija povezanih sa vlašću u više nedavnih lokalnih izbornih ciklusa", saopštila je posmatračka organizacija Crta na mreži Iksu.

Vijesti

U večernjim satima, srpska tajna policija, koja je pod kontrolom SNS, objavila je dramatično saopštenje, poručujući Vučiću da „ne ide u Tivat jer je tamo Radoje Zvicer" koga su naznačili kao vođu kriminalnog Kavačkog klana.

„Neophodno je da se oglasimo zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori", kažu iz Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Kavački klan je nazvan po naselju Kavači u opštini Kotor, a Škaljarski po naselju Škaljari u istoj opštini.

Ta dva klana godinama vode bespoštednu, surovu i brutalnu borbu za prevlast u kriminalnom miljeu Balkana i imaju široku mrežu i van regiona.

Radoje Zvicer je naveden i u bazi Evropske policije (Europol), sumnjiči se za učešće u kriminalnoj grupi, ilegalnu trgovinu drogom i psihotropnim supstancama, a ranije je raspisana nagrada od 20.000 evra za bilo kakvu informaciju o njemu.

Reagujući na saopštenje BIA-e, Ana Brnabić, bliska Vučićeva saradnica, izjavila je da će on ići na samit u Tivat jer „ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima".

'Ne plašim se, idem u Crnu Goru': Vučić

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Antonio Košta i Vučić na razgovorima u Beogradu

Na Instagram profilu, Vučić je objavio da se „ne plaši".

„Skini Vučiću glavu - Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju pretnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspešnija", poručio je.

Na konferenciji za novinare 4. juna, posle razgovora sa Koštom, Vučić je rekao da je uprkos upozorenju BIA odlučio da ide u Crnu Goru.

„Neću ovde ništa da pričam, već ću u Crnoj Gori, kad budem tamo svima u lice da kažem šta imam oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni su kao ugrožene baltičke zemlje.

„Ne plašim se da govorim istinu, dole ću o tome da govorim", rekao je.

Na insistiranje novinara, Vučić je ponovio da ima važnog gosta iz Evrope i da će o tome pričati u Crnoj Gori.

„Ne znam za koga je tajna da se Zvicer nalazi u Crnoj Gori, kad god su ovakvi skupovi oni uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene.

„Dao sam reč i Košti i Ursuli fon der Lajen, a za mene je reč najvažnija - idem dole, nemam strah da kažem šta imam da kažem", rekao je predsednik Srbije.

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(BBC News, 06.04.2026)