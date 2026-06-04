Nova pobeda basketaša Srbije na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
Nova pobeda basketaša Srbije na Svetskom prvenstvu

Basketaši Srbije upisali su i treću pobedu na Svetskom prvenstvu u basketu 3×3 u Varšavi.

Ovoga puta su bili bolji od reprezentacije Australije rezultatom 20:16. Najefikasniji u redovima Srbije bili su Nenad Nerandžić sa devet, te Nemanja Barać sa osam poena. „Orlovi“ su odlično započeli meč pa su ubrzo imali „plus šest“ – 10:4. Australija je potom došla do izjednačenja – 13:13, ali su potom Strahinja Stojačić i drugovi „ubacili u višu brzinu“ i ponovo se rezultatski odvojili, a zatim i meč priveli kraju. Basketaši Srbije naredni meč igraju večeras od
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