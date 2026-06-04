Tramp: Prekid vatre na Bliskom istoku je, u stvari, „umerenija pucnjava“

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp: Prekid vatre na Bliskom istoku je, u stvari, „umerenija pucnjava“

Američki predsednik Donald Tramp opisao je prekid vatre na Bliskom istoku kao „umerenija pucnjava“.

Donald Tramp Foto: Tanjug/ AP Photo/ Alex Brandon Tramp je tako odgovorio na pitanje novinara protekle noći kako bi definisao prekid vatre između Izraela i Libana, preneo je Skaj njuz. „U tom delu sveta, prekid vatre je kada se puca umerenije“, rekao je Tramp. Nekoliko osoba ranjeno je jutros u izraelskom napadu dronom koji je pogodio vozilo na putu Zefta–Kfarva u južnom Libanu, javila je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA). Napad je izveden nakon što su
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