Vremenska prognoza za 4. jun: Slabije padavine uz rast temperature

Mondo pre 59 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 4. jun: Slabije padavine uz rast temperature

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 4. jun 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 12 do 18m stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 22 do 29 stepena. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 27 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za petak 5. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni
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