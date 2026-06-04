Dan uživo: Varnice bratske ljubomore

U Danu uživo idemo u Crnu Goru u kojoj večeras počinje Samit EU-Zapadni Balkan.

I to u atmosferi obeleženoj skandalom, sa slanjem aviona sa "bezbednosno intetesantnim osobama" iz Beograda u Tivat. Avion je vraćen sa svim putnicima, a policija Srbije počela je da sprovodi odmazdu na granici sa Crnom Gorom. Tako je pažnja javnosti odlutala sa činjenice da će u Tivtu biti širom otvorena vrata za članstvo Crne Gore u EU, pošto je ta zemlja za razliku od Srbije, sprovela reforme i uskoro završava pregovore. O tome razgovaramo sa Markom Todorovićem