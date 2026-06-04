Srednji kurs dinara za evro 117,3861 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3861 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3861 dinar, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji 0,2 odsto i iznosi 101,1513 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,9 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,2 odsto.
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