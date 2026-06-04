Mitrovićev CSKA napravio dva koraka ka tituli u Rusiji

Moskovski CSKA pobedio je Uniks iz Kazanja u drugoj utakmici finala VTB lige rezultatom 102:89.

Utakmica je odigrana u četvrtak u Moskvi i završena je pobedom CSKA od 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21). Za CSKA je nastupio i srpski košarkaš Luka Mitrović koji je zabeležio dva poena, ali i tome dodao šest skokova. Serija se igra na sedam utakmica, a CSKA sada ima prednost od 2:0. Treća utakmica će se odigrati u Kazanju 8. juna.