Brnabić: Vučiću, molim te nemoj da ideš u Crnu Goru, hoće da te ubiju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da u Crnoj Gori „postoji ozbiljna bezbednosna pretnja po život“ Aleksandra Vučića, pa ga moli da ako baš insistira da ide na samit EU-Zapadni Balkan, ni slučajno ne prenoći u Tivtu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je upozorenje koje je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne ide u Crnu Goru. BIA je savetovala Vučića da ne otputuje u Tivat na Samit EU – Zapadni Balkan zbog „postojanja visokog bezbednosnog rizika“, jer je, prema operativnim saznanjima, „Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, u Crnoj Gori“. „Ja sam večeras sa predsednikom Vučićem, na večeri sa Antonijom