Fico: Incidenti poput eksplozije drona u Rumuniji mogu da vode ka trećem svetskom ratu

Politika pre 48 minuta
Fico: Incidenti poput eksplozije drona u Rumuniji mogu da vode ka trećem svetskom ratu

On je dodao da ne želi da unapred optužuje nijednu stranu

TIVAT- Premijer Slovačke Robert Fico upozorio je da bi incidenti poput eksplozije pomorskog drona u crnomorskoj luci Konstanca u Rumuniji mogli da predstavljaju uvod u širu globalnu eskalaciju, uključujući i Treći svetski rat. Fico je izrazio solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta i istakao da je neophodan dijalog sa Rusijom kako bi se smanjile tenzije u regionu. „Zamislite da je takav dron uleteo u stambenu zgradu u zemlji koja je članica NATO-a, Evropske unije,
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