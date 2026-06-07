Pucnjava u Sarajevu: Tri osobe ranjene u Spomen-parku Vraca; Policija na terenu

Najmanje tri osobe povređene su u pucnjavi u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, a dve su u teškom stanju, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.

Najmanje tri osobe povređene su večeras u pucnjavi u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U saopštenju se navodi da je pucnjava prijavljena u 18.15 sati, kao i da su dva povređena muškarca primljena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), dok se treća povređena osoba javila u bolnicu u Istočnom Sarajevu, preneo je Klix.ba. Ističe se da su policijski službenici na terenu, kao i da je o pucnjavi