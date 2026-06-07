Pucnjava u Sarajevu, tri osobe povređene

Newsmax Balkans pre 2 sata
Pucnjava u Sarajevu, tri osobe povređene

U sarajevskom naselju Vraca došlo je do pucnjave u kojoj su povređene tri osobe, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako je saopštila portparolka sarajevske policije Mersiha Novalić, incident je prijavljen u 18.15 časova, kada je Policijska uprava Novo Sarajevo dobila dojavu o upotrebi vatrenog oružja na području Spomen-parka Vraca. Dvojica muškaraca prevezena su u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gde im je ukazana lekarska pomoć, dok se još jedan muškarac, za kojeg se sumnja da je povezan sa istim događajem, javio u zdravstvenu ustanovu u Istočnom Sarajevu,
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