Burna noću centru Beograda: Mladić (25) povređen nožem u tuči na Zelenom vencu
NIN pre 1 sat | Tanjug
Muškarac star 25 godina zadobio je povrede nožem u tuči koja se dogodila na uglu ulica Koče Popovića i Gavrila Principa na Zelenom vencu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
U toku noći su se dogodile i tri saobraćajne nesreće u kojoj su četiri osobe lakše povređene. Ekipe Hitne pomoći u toku noći su obavile 125 intervencija, od kojih je oko 20 bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog mladih osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari, onkološki i srčani bolesnici.