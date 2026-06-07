Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva nakon uklanjanja kamiona sa puta

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva nakon uklanjanja kamiona sa puta
Teretno motorno vozilo sletelo je danas sa kalovoza na auto-putu E-75 kod Krnjeva zbog čega je zaustavna saobraćajna traka, od petlje Velika Plana do petlje Požarevac, u smeru ka Beogradu bila zatvorena za saobraćaj. Saobraćaj na auto-putu E-75 sada je normalizovan, nakon što je uklonjen kamion koji je sleteo s puta, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije". Putevi Srbije uputili su apel vozačima da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
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