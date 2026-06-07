Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva

BEOGRAD - Saobraćaj na auto-putu E-75, od petlje Velika Plana do petlje Požarevac kod Krnjeva normalizovan je danas, nakon što je uklonjen kamion koji je sleteo s puta, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Teretno motorno vozilo sletelo je ranije danas sa kalovoza na auto-putu E-75 kod Krnjeva zbog čega je zaustavna saobraćajna traka, od petlje Velika Plana do petlje Požarevac, u smeru ka Beogradu. Putevi Srbije uputili su apel vozačima da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva: Uklonjen kamion koji je sleteo s puta

Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva: Uklonjen kamion koji je sleteo s puta

Euronews pre 3 sata
Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva nakon uklanjanja kamiona sa puta

Normalizovan saobraćaj na auto-putu E-75 kod Krnjeva nakon uklanjanja kamiona sa puta

NIN pre 3 sata
Saobraćaj kod Krnjeva normalizovan, sklonjen kamion koji je sleteo sa puta

Saobraćaj kod Krnjeva normalizovan, sklonjen kamion koji je sleteo sa puta

Politika pre 3 sata
Normalizovan saobraćaj na auto-putu ka Beogradu nakon teške nesreće

Normalizovan saobraćaj na auto-putu ka Beogradu nakon teške nesreće

Telegraf pre 3 sata
Kamion sleteo sa puta na auto-putu E-75 kod Krnjeva: Zatvorena zaustavna traka ka Beogradu

Kamion sleteo sa puta na auto-putu E-75 kod Krnjeva: Zatvorena zaustavna traka ka Beogradu

Kurir pre 4 sati
Teška saobraćajna nesreća: Kamion sleteo s auto-puta kod Krnjeva, zatvorena zaustavna traka od petlje Velika Plana

Teška saobraćajna nesreća: Kamion sleteo s auto-puta kod Krnjeva, zatvorena zaustavna traka od petlje Velika Plana

Večernje novosti pre 4 sati
Haos na auto-putu! Teretnjak sleteo s puta kod Krnjeva, zatvorena saobraćajna traka ka Beogradu: Vozači, oprez, "Putevi…

Haos na auto-putu! Teretnjak sleteo s puta kod Krnjeva, zatvorena saobraćajna traka ka Beogradu: Vozači, oprez, "Putevi Srbije" izdali hitno upozorenje

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PožarevacPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Država koja uvozi birače i izvozi nestabilnost

Država koja uvozi birače i izvozi nestabilnost

Danas pre 1 sat
Inicijativa Pobunjeni univerzitet: Politički motivisan obračun s profesorom Vladimirom Mihićem

Inicijativa Pobunjeni univerzitet: Politički motivisan obračun s profesorom Vladimirom Mihićem

Danas pre 35 minuta
Botoks više nije samo za bore: Sve češće se koristi u lečenju ovog čestog zdravstvenog problema

Botoks više nije samo za bore: Sve češće se koristi u lečenju ovog čestog zdravstvenog problema

Danas pre 1 sat
Jugoslaviju je razorio nacionalizam, socijalizam sa tim nema nikakve veze

Jugoslaviju je razorio nacionalizam, socijalizam sa tim nema nikakve veze

Danas pre 2 sata
Zverev osvojio Rolan Garos: Pobedio Kobolija za titulu u Parizu

Zverev osvojio Rolan Garos: Pobedio Kobolija za titulu u Parizu

Radio 021 pre 0 minuta