Srbija osvojila bronzu posle drame

Sport klub pre 5 sati  |  Autor: Vladimir Vesić
Srbija osvojila bronzu posle drame

U utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu 3x3 u Varšavi Srbija je pobedila Francusku 20:19.

Dok je zlato pripalo Letoniji, koja je pobedila Nemačku 20:15. Basketaši Srbije su uspeli da dođu na kraju do bronzane medalje. Nastavljen je kontinuitet osvajanja odličja na svetskim prvenstvima, pošto je ovo četvrto vezano, druga vezana bronza. Srbija je krenula, baš kao i protiv Letonije. Brzo je stekla dva poena prednosti 5:3. Ali Francuzi su, kao i protiv Nemačke, pokazali da su veoma borbeni i na polovini utakmice su preokrenuli i poveli 10:9. Od tada su se
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