Milan Krkobabić ponovo izabran za predsednika PUPS-a

Beta pre 50 minuta

Dosadašnji predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) Milan Krkobabić ponovo je danas izabran na tu funkciju, prenela je stranka u saopštenju.

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Njemu su na današnjoj izbornoj skupštini stranke, u sali Madlenianuma u Beogradu, delegati iz svih 128 gradskih i opštinskih odbora "poklonili puno poverenje i ponovo ga izabrali na dužnost koju je i do sada obavljao".

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"PUPS je bio, jeste i biće simbol socijalne pravde. Naša osnovna misija je borba za socijalno odgovornu državu - za ljude koji žive od svog tekućeg i minulog rada", rekao je Krkobabić, koji je i ministar za brigu o selu.

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Naveo je da je PUPS poznat po tome što "ne opisuje stvari, već ulaže napore da ih menja i svakodnevno poboljšava život građana", dodajući da naseljavaju prazne seoske kuće, da ih je više od 4.300 već useljeno, kao i da rešavaju pitanje mobilnosti u selima, pokreću privredne aktivnosti, obnavljaju Seoske domove, neguju lokalne osobenosti.

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"Ono što ne ističemo a podrazumeva se, je beskompromisna odlučnost u odbrani nacionalnih i državnih interesa. Teritorijalni integritet i suverenitet za nas su svetinja. A u svemu tome predsednik Republike Aleksandar Vučić ima našu bezrezervnu podršku", kazao je Krkobabić.

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Na Svečanoj sednici održanoj u sali Madlenianuma u prisustvu brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva, predsednik Srbije i član predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić je izjavio da veruje da će i na naredne izbore te dve partije izaći zajedno, jer imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju.

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"Verujem da ćemo na tim izborima, uprkos ogromnim izazovima i brojnim pritiscima spolja i do sada neviđenim pritiscima iznutra, uspeti da pobedimo i nastaviti sa promenama koje smo započeli, nastaviti da menjamo lice Srbije i nastaviti da činimo naše građane zadovoljnijim nego što su bili do juče", rekao je Vučić.

(Beta, 08.06.2026)